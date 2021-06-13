تضامن النواب تناقش قانون المجلس القومى للسكان والتنمية «صور»

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اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مساء اليوم الأحد، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، واستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومى للسكان.

مشروع قانون المجلس القومى للسكان

ويقضي مشروع قانون المجلس القومى للسكان بنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

وناقشت اللجنة خمس مواد بمشروع النائبة رشا رمضان، و6.مواد بمشروع النائبة هالة أبو السعد، ليتم التوافق علي مشروع قانون متكامل، ووافقت اللجنك علي مادة تنص علي أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و13 عضوا، وتكون مدته 4 سنوات.

كما وافقت لجنة التضامن علي أن يصدر بتشكيل المجلس القومي للسكان، قرارا من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت علي مادة تحدد شروط ينبغي توافرها فيمن يتولي عضوية المجلس.

واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، أهداف مشروع القانون، وتشمل، نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة في جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

وأشارت أبو السعد، إلي أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التي وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية فى مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ فى مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتي الآن، لاسيما وأن المجلس الحالي للسكان هو مجرد "استشاري".

وأكدت النائبة رشا رمضان، علي أن مشروع القانون يستهدف أن يكون للمجلس القومي والسكان دورا فاعلا ومؤثرا، ويمارس مهامه واختصاصاته، وأن تكون هناك مواجهة حاسمة للزيادة ااسكانية للقضاء عليها والحد من مخاطرها.