رياضة النواب تناقش بعض طلبات الاحاطة بشأن النهوض بالمستوي الرياضي للشباب«صور»

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين،لمناقشة موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من النائب هشام الحصري، بشأن خطة الوزارة للنهوض بالمستوى الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل.

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