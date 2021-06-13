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وتقدم تلك المكاتب خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة فى قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذلك استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة -الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّى-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، واستخراج قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصى وعديمى الأهلية الصادرة من المحكمة، وجميع القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصى وعديمى الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أى مكتب رقمى دون التقيد بمكاتب محددة.
وخلاف إنشاء تلك المكاتب الرقمية وما حققته من تيسير فى أعمال نيابات الأسرة، ميكنت النيابة العامة، مائة وخمسين نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب المشار إليها، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المكاتب واستكمال ميكنة باقى النيابات.
يأتى ذلك فى إطار تفعيل النيابة العامة سياسة تحويل أعمالها رقميًّا، خصوصًا خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. النائب العام يأمر بتشغيل 12 مكتبا رقميا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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