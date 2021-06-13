صور.. سفير اليابان: الأزهر يبذل جهودا جادة لنشر وتعزيز صورة الإسلام الصحيحة

جدة - نرمين السيد - وأوضح نوكى، أنه زار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، للتعرف أكثر على الرؤية والآليات التى يعمل بها المرصد والمركز فى هذا المجال، خصوصًا فى ظل تصاعد حملات الاستقطاب والتطرف التى يتسبب فيها سوء فهم بعض الأفراد للإسلام، مضيفًا: "رأينا العديد من المآسى حول العالم، وقد كان بعض ضحاياها من اليابان".

وأكد سفير اليابان، أن جهود الأزهر فى نشر الخطاب المعتدل ومحاربة الفكر المغلوط مهمة وضرورية لكى يفهم المسلمون هذا الدين فهمًا جيدًا وأيضًا ليتجنب غير المسلمين سوء الفهم، وهو ما جعله يحرص على زيارة هذه المؤسسة والتعرف بشكل أعمق على هذه الجهود، مضيفًا: "لقد علمت أنكم تعملون بـ13 لغة وأنكم قمتم بالعديد من المهام الرائعة التى ينبغى أن تصل إلى العامة، وفى ظل هذه الجهود المستمرة والرائعة والمثابرة فى العمل، أؤمن أنكم ستحققون المزيد والمزيد من الإنجازات، أتمنى لكم الأفضل وسيسعدنا أن نظل على اتصال بمؤسستكم الرائعة، شكرًا على الزيارة".

واستعرض أعضاء مرصد الأزهر ومركز الفتوى، جهودهم فى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ومكافحة الخطاب المتطرف الذى تنشره الجماعات المتطرفة، وجهود الوحدات المختلفة داخل المرصد والمركز، حيث تتنوع ما بين وحدات بـ13 لغة أجنبية ووحدات للفتاوى ومبادرات مجتمعية لمعالجة القضايا التى تشغل الساحة المجتمعية والإعلامية.

وأكد المرصد، أن هذه الجهود ستتواصل مع زيادتها إلكترونيا فى الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل الدراسات والإحصاءات التى تكشف ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت فى ظل جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات وتحديات.