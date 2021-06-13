تضامن النواب تستكمل مناقشة قانون المجلس القومى للسكان

جدة - نرمين السيد - اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، مساء اليوم الأحد، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و60 نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية.





كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبوالسعد و60 نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان.

ويقضى مشروع قانون المجلس القومى للسكان، بنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

وناقشت اللجنة 5 مواد بمشروع النائبة رشا رمضان، و6 مواد بمشروع النائبة هالة أبوالسعد، ليتم التوافق على مشروع قانون متكامل، ووافقت اللجنة على مادة تنص على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و13 عضوا، وتكون مدته 4 سنوات.

كما وافقت لجنة التضامن، على أن يصدر بتشكيل المجلس القومى للسكان، قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت على مادة تحدد شروط ينبغى توافرها فيمن يتولى عضوية المجلس.

واستعرضت النائبة هالة أبوالسعد، أهداف مشروع القانون، وتشمل، نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

وأشارت أبوالسعد، إلى أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التى وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية فى مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ فى مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتى الآن، لا سيما وأن المجلس الحالى للسكان هو مجرد "استشارى".

وأكدت النائبة رشا رمضان، أن مشروع القانون يستهدف أن يكون للمجلس القومى والسكان دورا فاعلا ومؤثرا، ويمارس مهامه واختصاصاته، وأن تكون هناك مواجهة حاسمة للزيادة السكانية للقضاء عليها والحد من مخاطرها.