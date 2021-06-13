"الكهرباء" تعلن استثمار مليار و900 مليون جنيه لتوزيع شبكات التيار فى قنا

أكد المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن محافظات صعيد مصر هى من ضمن المناطق التى نهتم بها سواء على مستوى الكهرباء أو المشروعات التنموية والاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم استثمار مليار و900 مليون جنيه لتوزيع شبكات الكهرباء فى قنا بجانب استثمار 2 مليار و700 مليون لتوزيع الكهرباء فى سوهاج.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن شبكات نقل الكهرباء فى محافظات الصعيد تم تطويرها، حيث تم إنشاء دوائر جديدة حيث كان فى البداية يوجد دائرتين فقط لنقل الكهرباء بالصعيد، والآن 6 دوائر تغذى صعيد مصر وهذا انعكس على استقرار توزيع الكهرباء والتيار الكهربائى لم يعد فيه تذبذب موجود.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من ضمن الأشياء التى كان يعانى منها الصعيد جودة الخدمات، لافتا إلى أنه تم تطوير الخدمات وتطوير إصدار الفواتير والسداد الإلكترونى للفواتير وتطوير خدمات العملاء على أعلى مستوى وتطبيق نظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أنه تم معاجلة أزمة تذبذب التيار الكهربائى فى الصعيد.

أكد المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن محافظات صعيد مصر هى من ضمن المناطق التى نهتم بها سواء على مستوى الكهرباء أو المشروعات التنموية والاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم استثمار مليار و900 مليون جنيه لتوزيع شبكات الكهرباء فى قنا بجانب استثمار 2 مليار و700 مليون لتوزيع الكهرباء فى سوهاج.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن شبكات نقل الكهرباء فى محافظات الصعيد تم تطويرها، حيث تم إنشاء دوائر جديدة حيث كان فى البداية يوجد دائرتين فقط لنقل الكهرباء بالصعيد، والآن 6 دوائر تغذى صعيد مصر وهذا انعكس على استقرار توزيع الكهرباء والتيار الكهربائى لم يعد فيه تذبذب موجود.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من ضمن الأشياء التى كان يعانى منها الصعيد جودة الخدمات، لافتا إلى أنه تم تطوير الخدمات وتطوير إصدار الفواتير والسداد الإلكترونى للفواتير وتطوير خدمات العملاء على أعلى مستوى وتطبيق نظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أنه تم معاجلة أزمة تذبذب التيار الكهربائى فى الصعيد.