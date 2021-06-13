"الصحة": نسبة إشغال المرضى فى مستشفيات العزل انخفضت لـ29%

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن مصر تشهد انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات بكورونا خلال الموجة الثالثة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد على، أن نسبة المرضى فى مستشفيات العزل انخفضت لـ 29% وعدد إشغال مرضى الرعايات المركزة 56% و34% فقط على أجهزة التنفس الصناعي.
وأكد أن الخدمة الصحية في مصر تقدم على أكمل وجه، والبروتوكولات المصرية لها صدى واسع وممتاز، وسيكون هناك تحسن كبير في ظل جهود الدولة لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.
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