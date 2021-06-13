جدد منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فوزه على جنوب أفريقيا فى المباراة الودية الثانية التى جمعتهما باستاد السويس، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف أحمد ياسر ريان وصلاح محسن فى الدقائق 17 و19 و23 من عمر المباراة من أخطاء ساذجة لدفاعات الأولاد.
وسبق وفاز منتخب مصر الأولمبى على جنوب أفريقيا في الودية الأولي التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدفين دون رد أحرزهما مصطفي محمد.
بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من محمود جاد فى حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعى ومحمد عبد السلام وامام عاشور واكرم توفيق وكريم فؤاد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر وعمار حمدى.
شهدت مباراة اليوم بداية سريعة وهجومية من الفريقين، ونجح منتخب جنوب افريقيا فى تهديد مرمى محمود جاد حارس الفراعنة وكاد يسجل الهدف الاول فى الدقيقة 5 ولكن محمود جاد ينقذ مرماه من أولى اللدغات، وانتهى الشوط الاول بتقدم الفراعنة 3-0.
وفى الشوط الثانى أجرى شوقى غريب العديد من التغييرات لمنح الفرصة لأغلب اللاعبين، ورغم سيطرة الفراعنة على مجريات اللقاء لكن لم ينجحوا فى إضافة المزيد من الأهداف لينتهى اللقاء بفوز الفراعنة 3-0.
واقترب شوقي غريب المدير الفني من الاستقرار بنسبة كبيرة على القوام الأساسي الذى سيخوض به اوليمبياد طوكيو 2021 ، بعد أن استقر علي عدد كبير من اللاعبين في الودية الأولي حيث دفع غريب بمعظم العناصر الأساسية في المباراة الأولى.
فيما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب مصر الأولمبى يحقق فوزا جديدا على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.