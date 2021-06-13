النائب العام يأمر بتشغيل اثني عشر مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تمهيدًا لافتتاحها«صور»

/635731/النائب-العام-يأمر-بتشغيل-اثني-عشر-مكتبا-رقميا-لخدمات-نيابات-الأسرة-تمهيدا-لافتتاحهاصور

في إطار تفعيل "النيابة العامة" سياسة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات للمواطنين، رقميًّا للتيسير عليهم، كان قد أمر “المستشار النائب العام" منذ بدء العام القضائي الجاري بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا بجميع محافظات الجمهورية ، تيسيرًا لاجراءات شئون المرأة والأسرة في المجتمع، لذلك تم انشاء ثمانية مكاتب رقمية افتتحها " المستشار النائب العام" في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر، كما أنشئ اثنا عشر مكتبًا بمحافظات قنا أسيوط والمنيا وسوهاج وبني سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية، وأمر " المستشار النائب العام" بتشغيلها تجريبيًّا لتلافي أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا،وقد خُصص في كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم.

دوت الخليج يرصد بيان النيابة العامة بشأن انشاء المكاتب الرقمية الخدمات التي تقدمها المكاتب الكترونيا وتُقدِّم هذه المكاتب خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق و والوراثة والنفقات والحبس وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة –الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة. المكاتب الرقمي كانت "النيابة العامة" قد ميكنت مائة وخمسين نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، فى اطار ما نفذ فى تسهيل اجراءات نيابات الأسرة ،متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب المشار إليها، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المكاتب واستكمال ميكنة باقي النيابات.

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