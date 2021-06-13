اتصالات النواب تناقش مشروع قانون بشأن بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الانشطة المالية غير المصرفية«صور»

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي،لاستكمال نظر "مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرفية "، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية ،بحضور وزارة الاتصالات وتكنولو جيا المعلومات – و زارة الدفاع – وزارة العدل – وزارة الداخلية – وزارة المالية – وزارة التجارة والصناعة – وزارة التضامن الاجتماعي – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزي – هيئة الرقابة على التأمين.

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