المنتخب الأولمبي يقسو على جنوب أفريقيا بثلاثية ودياً

/635737/المنتخب-الأولمبي-يقسو-على-جنوب-أفريقيا-بثلاثية-وديا

حسم المنتخب المصري الأولمبي المباراة بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، أمام المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا، في لقاء ودي يجمع بين الفريقين إستعداد لبطولة أولمبياد طوكيو 2021، ويرصيد دوت الخليج نتيجة المباراة.

افتتح أحمد ياسر ريان اهداف اللقاء في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، ومن ثم مرر حارس المرمى بشكل خاطيء ليقطعها أحمد ياسر ريان ويسجلها في الشباك.

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة بعد مرور دقيقتين على الهدف الأول، وبأقدام المتألق أحمد ياسر ريان من خلال ضغط من لاعبي منتخب مصر على لاعبي جنوب إفريقيا، وقطع الكرة ناصر ماهر ومررها لكن ارتطمت بجسد المدافع ووصلت إلى أحمد ياسر ريان سددها رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث في المباراة للمنتخب الأولمبي المصري، في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراة، عن طريق صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، وجاء الهدف من خلال تمريرة من كريم فؤاد إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سدد كرة رائعة بباطن القدم داخل الشباك.

تشكيل المنتخب في المباراة

في حراسة المرمي: محمد جاد

خط الدفاع: محمد مرعي -أحمد رمضان بيكهام-محمد عبد السلام.

خط الوسط: كريم فؤاد-إمام عاشور-أكرم توفيق-ناصر ماهر- عمار حمدي

خط الهجوم: صلاح محسن -أحمد ياسر ريان

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

واستبعد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، مصطفى محمد مهاجم جالطا سراى التركى من قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب افريقيا ، وجاء الاستبعاد نظرا لسفر مصطفى محمد إلى تركيا لإقناع مدربه فاتح تريم بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، خاصة وأن المدرب أكد أنه يحتاج جهود المهاجم الدولى فى نفس توقيت الأولمبياد بسبب مشاركة جالطا سراى فى الأدوار التمهيدية لدورى أبطال أوروبا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب على جنوب أفريقيا في الودية الأولي التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدفين دون رد أحرزهما مصطفي محمد.