مصر تهنئ روسيا بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - أرسل شريف جاد رئيس الجمعية المصرية والاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، برقية تهنئة للسفير الروسى بالقاهرة جيورجى بوريسينكو، بمناسبة العيد القومى لدولة روسيا الاتحادية.





وجاء فى البرقية، أن روسيا صاحبة التاريخ الكبير والأراضى الشاسعة والطبيعة المتنوعة والثراء الروحى وتعدد القوميات والثقافات والأديان يجعلها وطنًا يقف على أرضية صلبة، والتى أثبتت عبر تاريخنا المعاصر أنها دولة صديقة لمصر وقفت معها فى السلم والحرب والتنمية.

وفى هذا العام الذى يشهد عام التعاون الإنسانى بين مصر وروسيا الذى جاء بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مما أوصل العلاقات الثنائية إلى درجة متميزة من التعاون والصلابة، حيث تشهد مصر احتفالات روسية وأيضا تقام احتفالات مصرية فى روسيا، الأمر الذى يتيح الفرصة لتطور العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات.

من جانبه صرح الدكتور فتحى طوغان الأمين العام لجمعية الخريجين، أنه فى نطاق التعاون المصرى الروسى ستنعقد فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة فى الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجارى بموسكو برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لبحث ومناقشة أوجه التعاون مع روسيا فى مختلف المجالات وتوقيع اتفاقيات ثنائية وبروتوكول تعاون بين الحكومتين، ويمثل أعضاء اللجنة جميع المجالات الصناعية والتجارية والثقافية.