عودة خدمة مدارس الأحد بإيبراشية سوهاج

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة والمنشأة، اليوم الأحد، عودة مدارس الأحد، بكنائس الإيبراشية بشكل تدريجى وبتقسيم المراحل والفصول على أيام الاسبوع وحسب نظام كل كنيسة.





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