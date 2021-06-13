قطاع الفنون التشكيلية: 700 ألف إسترلينى سعر لوحات تاريخية بشقة الزمالك

قال عمرو عبد اللطيف، مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، إن هناك العديد من اللوحات التى ضبطت فى شقة الزمالك، ذات قيمة عالية تاريخية ومالية، ويجب وضعها فى المتحف. وأضاف خلال برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن قيمة اللوحات المضبوطة فى شقة الزمالك تصلح لعرضها فى المتاحف، موضحا أن عددا منها يعود للقرن السابع عشر. وتابع، أن بعض اللوحات يتخطى سعرها 700 ألف إسترلينى، نظرا لقيمتها الفنية العالية، حيث رسمت عن طريق فنانين أوروبيين ذات شهرة كبيرة.

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