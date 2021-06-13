رضا البلتاجي يكتب: يا حفيظ من الجوزاء

مات الدكتور يحيى نور الدين طراف، طبيب العظام، الأديب الشاعر المفكر المثقف، ابن الدكتور نور الدين طراف، وزير الصحة الأسبق، لم التقيه يومًا ولكنى كنت مبهورًا بكتاباته فى الأهرام قبل طغيان السوشيال ميديا، رغم تميزه فى مجال الطب بحكم النشأة والمولد لأبوين طبيبين إلا أن شهرته طغت من سطوره، التى أثرت الحياة الأدبية والسياسية بآراء بسيطة كانت تصل للقلب قبل العقل، ورقة خضراء سقطت من شجرة الإبداع.

محور الفردوس

60 كيلو مترهى أقصى سرعة مسموح بها للسيارات مستخدمة طريق الفردوس الجديد الرائع، والذى يربط القاهرة الجديدة والقطامية بصلاح سالم ونفق الأزهر، ووسط البلد مخترقا منطقة الدويقة والمقابر، استكمالا لشبكة طرق أمر بها الرئيس السيسى هى الاعظم فى تاريخ مصر، الطريق رائع جدًا وأثره بالغ على المواطن والوطن، وحتما فوائده ستعوض تكاليف انشائه أقل من سنة، فقط نرجو رفع معدل السرعة إلى 80 كم.

يا حفيظ

يوما ما فى حياتى لم أقتنع بالأبراج أو الدجل أو الشعوذة أو قراءة الكف وعلم الغيب أو الحسد، ودائمًا ما أبنى حساباتى على العلم والواقع والمنطق، إلا أنى يقينا والتجربة وفى آخريات العمر، اكتشفت أن مواليد برج الجوزاء (على الاقل من صادفتهم) نوعية أخرى من البشر تجبرنى على إعادة النظر فى افكارى وتحديدا هذه الفئة، التى تجبرك دائما على الحذر دائما أثناء التعامل معهم فهم في أغلب الأوقات شخصيات تتصف بالعصبية، فيسهل استفزازهم ما قد يعرض من يتعامل معهم في النهاية لعواقب وخيمة، وخسائر فادحة فلهم ألسن لاذعة، تظهر بقوة في لحظات الغضب أو الخلاف ومشاعر متقلبة بالشئ ونقيضه خلال دقائق معدودة وعدم الصبر والرغبة فى الأملاك والسيطرة، يا حفيظ.

تمام يا كابتن

قبل تسع سنوات تصدت فتاة إيرانية لموكب الرئيس الإيراني أحمد نجاد، وأشارت له بأصبع السبابة ( إشارة غير لائقة) فنالت حكم بالحبس 22سنة بينما السافل اللى صفع الرئيس الفرنسى ماكرون بقسوة وغل وغدر حكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر، ايه رأيكم فى حكم الخلافة؟

لو قالوا مهرك نجوم الليل أنا راضي

لولا الملام و الكلام يا حلو لاندهلك.. وإن كان غرامك هلاك راضي وبدّي اهلك و اللي حرمني منام الليل ود اهلك.. لو قالوا مهرك نجوم الليل أنا راضي يا غالي عندي و عند الناس و عند أهلك

أجمل مقطع من أجمل اغانى واحد من أعظم مطربى مصر محمد قنديل.. تعرف من اللى كتبها؟

رولان غاروس قصة كفاح

اضطريت أضحى بمباراة انجلترا وكرواتيا فى امم أوربا، ونهائى أوربا للأندية أبطال كرة اليد بين برشلونة و«كييل» الألمانى، حتى اتابع نهائى رولان جاروس للتنس، والتى استمرت لأكثر من أربع ساعات فى مباراة شبيهة بالحروب، انتزع فيها الصربى ديوكوفيتش النصر بثلاثة أشواط لشوطين بعد تأخره فى الشوطين الأول والثاني، المباريات الثلاث أقيمت فى توقيت واحد وأكيد النصر قرين الكفاح.