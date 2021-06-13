مطران اللاتين يحتفل بعيد القديس أنطونيوس البدوانى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شارك بالقداس المطران كلاوديو لوراتى، المونسينيور أنطوان توفيق آلان النائب العام لمطرانية اللاتين بمصر، والأب يوحنا جودة، والأب بولس عطية، والأب ناصر كرومال، راعى الكنيسة، كما شارك أيضًا الرهبان والراهبات، وشعب الرعية.

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