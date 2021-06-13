فيديو.. أول تعليق لدفاع مالك شقة الزمالك

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد أبوبكر، دفاع المستشار أحمد عبد الفتاح مالك شقة الزمالك، أن أسرة المستشار تشعر باستياء بالغ من التناول الإعلامى للقضية الذى حدث خلال الفترة الماضية، والذى شمل خوضًا فى الأعراض بلا علم، بحسب وصفه.





تابع أبوبكر، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، اليوم الأحد: "بعض الآراء التى بثت عبر الإعلام خلال الفترة الماضية كانت بلا علم ولا دراية وتحدثوا عن كنز ومغارة رغم أنهم لا يعرفون الفارق قانونًا بين الكنز وبين المقتنيات وغيرها، الأمر الذى أسهم فى تأليب الرأى العام بما يؤثرعلى القضاء".

ووجه المحامى، الشكر إلى لميس الحديدى، قائلًا: "أقدم لكى التحية على تناول الأمر بشكل مهنى وقانونى وأدعو كلية الإعلام لمنحك شهادة تقدير فى تغطيتك وتناولك لمثل هذه القضايا الحساسة والمهمة".

وكشف أن عملية اقتحام شقة الزمالك لم تكن بعلم الأسرة، مضيفًا: "لم تخطرنا جهة واحدة من الجهات بعملية كسر الباب واقتحام الشقة إلا عبر وسائل الإعلام رغم أن الشقة وما فيها يعتبر ملكية خاصة وفقًا لصحيح القانون".

وقال إن أسرة المستشار ممتدة لعهد البشوات ممن تقلدوا المناصب إبان الحكم الملكى، وهذا يعنى أن بعض المقتنيات الموجودة داخل الشقة لم يعلم بها المستشار أحمد عبدالفتاح من الأساس، متابعًا: "حرم المستشار والدتها تركت شنطًا وحقائب مغلقة داخل الشقة وتوفت ولم تفتح هذه النشط حتى الآن منذ أكثر من 30 عامًا، وأسرة المستشار تقيم فى الكويت ولم تفتح الشقة منذ عامين".

وحول علم مالك الشقة عن مقتنيات الشقة وأثريتها، قال أبوبكر: "محكمة النقض ألغت العلم الافتراضى للأثر، كما أن تعريف الأثر تعريف مطاط"، كاشفًا أن أسرة المستشار عبدالفتاح، تعكف الآن على تجهيز الرد على ما ورد فى مؤتمر اليوم.