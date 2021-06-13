فيديو.. مصطفى وزيرى: آثار شقة الزمالك لا تقدر بثمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزيرى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة، وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبى من الأسرة 26.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الشقة تحتوى على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد على.

وأكد أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأى آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.

وكشف وزيرى، عن وجود 32 حائزا على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها، ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع .

وشدد مصطفى وزيرى، على أن المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التى عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة، مضيفًا: "لا نعلم موعد حفر".

وأوضح أن ما تم العثور عليه فى شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل، ويكفى التأكيد على أن القطع الموجودة فى الشقة أكثر من المتواجد فى بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات.

وطالب وزيرى، بسرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس الأعلى للآثار، حتى يتم الحفاظ عليها فى ظل سوء التخزين رافضا تقدير المضبوطات ماليا قائلاً: "الآثار لا تقدر بمال".