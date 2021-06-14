/635744/يورو-2020-إنتفاضة-قوية-من-أوكرانيا-على-هولندا-ولكن-النتيجة-تحكم

انتهت مباراة أوكرانيا ومنتخب هولندا ، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، لصالح المنتخب الهولندي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب أمستردام أرينا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

سجل الدولي الهولندي فينالدوم الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والإربعون من عمر المباراة من خلال كرة عرضية من جهة اليمين أبعدها الحارس جوجي بوشان بشكل خاطىء فوصلت إلى جورجينيو فينالدوم على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة سكنت أعلى يمين المرمى.

جاء الهدف الثاني للمنتخب الهولندي في المباراة في الدقيقة التاسعة والخمسون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق فوتر فيجورست سكنت شباك المنتخب الأوكراني.

إنتفاضة لأوكرانيا في أربع دقائق

وجاء الهدف الثالث في المباراة والأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر المباراة من خلال تسديدة يسارية أكثر من رائعة عن طريق أندري يارمولينكو من على حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس مارتن ستيكلينبيرج.

سجل المنتخب الأوكراني الهدف الثاني له في المباراة والتعادل في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة من خلال ركلة حرة مباشرة للمنتخب الأوكراني في وسط ملعب هولندا من جهة اليمين، نفذها روسلان مالينوفسكي بتمريرة عرضية متقنىة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رومان ياريمتشوك برأسية رائعة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

قتلت الطواحين الهولندية المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر المباراة من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق ناثان أكي إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها دينزل دومفريز برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس جورجي بوشان.

تشكيل منتخب هولند في المباراة:

حراسة المرمى: ستيكلينبرج .

خط الدفاع: بلند – دي فريج – يوريان تيمبر .

خط الوسط: باتريك فان آنهولت – فرينكي دي يونج – فينالدوم – مارتين دي رون – دينزيل دينفورس .

خط الهجوم: ديباي – فوتر فوغيرست

تشكيل منتخب أوكرانيا في المباراة:

حارس: هيورهي بوششان.

الدفاع: فيتالي ميكولينكو – ميكولا ماتيفيينكو – إليا زابارني – أوليكساندر كارافييف.

الوسط: أوليسكاندر زينشينكو – سيرجي سيدروتشيك – روسلان مالينوفيسكي.

الهجوم: أليكساندر زوبلوف – رومان ياريمتشوك – أندريه يارمولينكو.