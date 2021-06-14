/635745/بالصور-أول-اجتماع-للجنة-الإدارة-المحلية-بالتنسيقية-بتشكيلها-الجديد

عقدت لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد، حيث قام أمين سر اللجنة بالترحيب بالأعضاء الجدد وعرض خطة اللجنة، متضمنةً ما تم الانتهاء منه وأهداف اللجنة المستقبلية.

دوت الخليج يرصد أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية بتشكيلها الجديد

كما جري تقسيم المهام الداخلية على أعضاء اللجنة حسب تخصصات كوادر اللجنة، وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية خاصةً المتعلقة بالتنمية المحلية والمحليات بشكل عام، وما دار في لقاء اللجنة الأخير مع وزير التنمية المحلية، بالإضافة لبحث نتائج اللقاء وما توصل إليه الاجتماع.

وحضر الاجتماع من السادة النواب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب، والنائبة إيمان الألفى عضو لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب.

وعلى هامش الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للتنسيقية، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاح الكيان العظيم.