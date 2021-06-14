صور.. حملة طرق أبواب تواصل نشاطها بالجيزة للتوعية بخطورة ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - واصل فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة، لليوم التانى على التوالى حملة "طرق أبواب" قرى مراكز "الديسمى، برطس، زنين، أم دينار، كفر طهرمس، صفط اللبن، كرداسة"، وغيرها بكل من الصف وأطفيح ومنشأة القناطر.





وصرحت ماجدة محمود مقررة فرع الجيزة، أن المبادرة تنطلق تحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بمشاركة عضوات ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل، بالإضافة إلى الواعظات والراهبات ومديرة إدارة المرأة بمحافظة الجيزة، لنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية، وشرح نظرى مبسط لبنود التعديل القانونى الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل المتعلقة بالأثار النفسية والصحية للختان. يأتى ذلك فى إطار مبادرة "احميها من الختان" التى أطلقتها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى الفترة من 12 - 14 يونيو 2021، للتوعية بأضرار الختان على الفتيات نفسيا وصحيا .

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