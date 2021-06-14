منتخب هولندا يحبط ريمونتادا أوكرانيا بفوز مثير فى يورو 2020.. فيديو

حقق المنتخب الهولندى فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوكرانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، فى إطار مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، فى نسختها السادسة عشرة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تبادل المنتخبان شن الهجمات فى الشوط الأول، وأهدر لاعبو المنتخبين العديد من ألفرص الأكيدة والخطيرة، وإن كان منتخب هولندا هو الأكثر خطورة خلال الشوط.

وتعرض أولكسندر زوبكوف، مهاجم منتخب أوكرانيا، للإصابة خلال الشوط الأول، وشارك بدلا منه اللاعب مارلوس فى الدقيقة 13.

فى الشوط الثاني، أحرز جينى فينالدوم الهدف الأول لمنتخب هولندا فى الدقيقة 52، بعد أن تابع من داخل الكرة التى ارتدت من حارس منتخب أوكرانيا إثر كرة دومفريز العرضية، ليضعها مباشرة فى المرمى، ويحتفل اللاعب على طريقة فيرجيل فان دايك قائد هولندا المصاب.

ونجح المهاجم فوتر فيجورست مهاجم فولفسبورج الألمانى فى تسجيل الهدف الثانى لهولندا فى الدقيقة 59، بعد خطأ من مدافع أوكرانيا الذى هيأ الكرة للاعب.

وسجل أندريه يارمولينكو مهاجم وست هام الإنجليزى هدف منتخب أوكرانيا الأول فى الدقيقة 75 من تسديدة متقنة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء فى أقصى الزأوية اليمنى للحارس.

وتمكن رومان يارميتشوك من تسجيل هدف التعادل لمنتخب أوكرانيا فى الدقيقة 79 من رأسية رائعة.

وفى الدقيقة 85، يسجل الظهير الأيمن دينزيل دومفريز هدف منتخب هولندا الثالث من ضربة رأس رائعة، ليقود منتخب بلاده لفوز ثمين.

وغاب عن منتخب هولندا فى لقاء اليوم، المدافع ماتياس دى ليخت للإصابة، بالإضافة إلى الثنائى المستبعد من البطولة للإصابة، فيرجيل فان دايك ودونى فان دى بيك.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب هولندا وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب النمسا المتصدر، الذى قد حقق فوزا ثمينا على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس المجموعة فى وقت سابق اليوم.

منتخب هولندا

حراسة المرمى: ستيكلينبيرج

خط الدفاع: دمفريز- تيمبر- دى فرى- بليند- فان أنهولت

خط الوسط: مارتن دى روون- فرينكى دى يونج- فينالدوم

خط الهجوم: ممفيس ديبأى- فوتر فيجورست

منتخب أوكرانيا

حراسة المرمى: بوشكان

خط الدفاع: كارافييف- زابارنى- ماتفيينكو- ميكولينكو

خط الوسط: زينشينكو- مالينوفسكى- سيدورشوك

خط الهجوم: زوبكوف- يارمولينكو- يارميتشوك