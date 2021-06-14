وزير الزراعة: صادرات مصر أصبح لها اسم فى العالم.. وعلى المصريين الفخر بذلك

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد طفرة غير عادية بكافة المحاور بهدف توفير الأمن الغذائي للشعب المصرى، مشيراً إلى أن مصر تحتل رقم متقدم في العالم من حيث الصادرات الزراعية، وتابع: "أصبح لنا اسم في العالم".

وأضاف "القصير"، خلال مداخلات هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "mbc مصر"، أنه خلال أزمة جائحة كورونا "كوفيد19"، فتحنا 11 سوقا جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية من بينهم اليابان، وتابع:"كون السوق اليابانية تقبل المنتجات المصرية أمر يعد معجزة".

وأكد "القصير"، أن السلعة المصرية مقبولة في العالم نظراً لجودتها بعد التطور الكبير الذى لحق القطاع بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:"الناس لازم تفتخر بالمنتج المصرى ".

وأشار الوزير، إلى أن فدان القمح أو الأرز المصرى يأتي بمحصول أعلى من كثير من الدول، بفضل التقدم الذى لحق بقطاع الزراعة، وتابع:"ننتج 360 نوع ونصدرها لـ100 دولة حول العالم".