فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 وطريقة استعلام عبر رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات وآخر موعد للسداد

فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 هي محل بحث الكثير من المصرين، حيث اقترب موعد سداد فاتورة الأرضي لشهر يونيو لعام 2021، حتى يتجنب مشتركو الشركة المصرية للاتصالات WE لقطع خدمة الاتصال لديهم، وتغريمهم لتأخر العميل عن السداد في الموعد المحدد، فعليهم سرعة دفع فواتير الهاتف المنزلي حتى لا يتم تعطيل الخط الخاص بكم، لما أصبح من أهمية لخطوط التليفون الأرضي لتوصيل خطوط الانترنت عليها، مما للإنترنت من أهمية لدى قطاع كبير من المصرين، لدخول ثورة التكنولوجيا بمصر بقوة و الاعتماد الشديد على الشبكة العنكبوتية في أمور عدة في حياتنا اليومية.

فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021

وقد حددت المصرية للاتصالات ميعاد دفع فواتير الأرضي لشهر يونيو يوم الخميس 15 يوليو 2021، وسيمنح العملاء شهر ليقوموا بالسداد خلاله.

وفي حالة أن يكون المشرك لم يقم بسداد فاتورة شهر ابريل، وتم تحويل خطك لاستقبال فقط من يوم 15 مايو 2021 الماضي، فتستطيع الاستعلام عن قيمة فاتورتك متضمنة الغرامة عن طريق الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، لتجنب قطع الخدمة نهائياً.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي عن بعد، لمراعاة التباعد الاجتماعي في ظل الظروف التي تمر بها مصرنا الحبيبة، فيمكن الاستعلام من الاتصال المباشر برقم خدمة العملاء، أو الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

استعلام عبر رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات

تستطيع الاتصال برقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات19777.

قم بعد الاتصال سيرد عليك المتحدث الآلي أختر رقم 1للغة العربية لتكمل بها المكالمة.

ثم قم باختيار رقم 3 للخط الأرضي.

إذا كنت تريد الاستعلام عن فاتورة نفس الرقم الذي تتصل به اضغط رقم1.

أما إذا أردت الاستعلام عن رقم أخر اضغط 2 ثم اضغط الرقم المراد الاستعلام عنة.

اضغط رقم 2 للاستفسار عن الفاتورة.

ثم قم بالضغط رقم 1 لمعرفة قيمة الفاتورة .

. سيرد عليك المتحدث الآلي ويخبرك بقيمة الفاتورة المستحقة عليك.

موقع الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن الفاتورة

ادخل على موقع المصرية للاتصالات الرسمي.

قم بالنقر على خيار دفع فاتورة التلفون الأرضي.

التلفون الأرضي. قم بكتابة كود المحافظة ثم كتابة رقم التليفون، ثم النقر على اظهر الفواتير.

سيتم عرض الفواتير المستحقة للسداد.

إذا قمت بدفع فاتورة الأرضي الأخيرة، ستظهر رسالة لا يوجد فواتير مستحقة للسداد.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقتين مختلفتين للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021.