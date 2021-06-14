/635746/عبدالناصر-زيدان-يكشف-عن-تفاصيل-خناقة-لاعبي-بيراميدز-تفاصيل

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، عن تفاصيل خناقة لاعبي فريق بيراميدز، وجاء ذلك في مداخله هاتفية مع علي نصير رئيس قسم الرياضة بموقع دوت الخليج.

وقال علي نصير: "جرت اليوم مشادة بين لاعبي فريق بيراميدز في تدريبات الفريق اليوم الاحد، والتي وصلت لمشاده عنيفه بين لاعبي الفريق".

وأضاف : "المشكلة حصلت بين عبد الله بكري، وإسلام عيسي، وجاء ذلك بسبب العروض المقدمة للاعبي الفريقين في فترة الإنتقالات الصيفية".

وزاد نصير: " المشكلة بين الطرفين كانت كبيرة وأن النادي حاول أن يخفي عن المشكلة ومدى تطورها، وكل ذلك كذب لأن الجهاز الفني ولاعبي الفريق تدخلو في الملعب لمحاولة الإستخلاص بين الأثنين".

وأردف: "أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق ولاعب بيرميدز الحلي تدخل في أول المشكلة وإستطاع أن يفصل بين الأثنين".

وأكمل: "النادي غرم كلا اللاعبين على حدث اليوم والتي وصلت إلى 50 ألف جنيها ومن المؤكد أن تكون أعلى من ذلك".

واختتم نصير: "النادي رفض كل ذلك بالرغم من حدوثة والدليل على ذلك توقف التدريب، ومغادرة الملعب".