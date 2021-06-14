/635747/عبد-الناصر-زيدان-يفجر-أزمة-الزمالك-مع-ساسي-ويكشف-عن-صفقاته-القادمة

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، عن حقيقة رجوع الدولي التونس فرجاني ساسي، إلى نادي الزمالك في الفترة القادمة، أو حقيقة عقده مع أحد الأندية القطرية.

وقال علاء حمام مراسل موقع دوت الخليج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان: "أن فرجاني ساسي أكد للزمالك عن عودته إلى الزمالك في يوم 15 يونيو الجاري".

وأضاف: "فرجاني ساسي طالب الزمالك بدفع الضرائب على اللاعب في فترته في القلعة البيضاء".

وزاد: "وليد الكارتي على أبواب الزمالك، ولاعب الزمالك أوناجم، يريد النادي المغربي الوداد البيضاوين أن يعمل على تبادل الفريقين صفقتين من العيار الثقيل".

واختتم علاء حمام: "اللاعب أوناجم لاعب الفريق الترجي المغربي، أن الزمالك يبحث في الظفر بخدمات اللاعب في الفترة القادمة".