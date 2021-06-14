/635748/عبد-الناصر-زيدان-رزاق-سيسيه-يفضل-الإحتراف-ولا-يعود-للزمالك-تفاصيل

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان في ندوة بـ دوت الخليج، عن عقد رزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك السابق ولاعب الاتحاد السكندري الحالي، وحقيقة عقده مع الزمالك، وجاء ذلك في مداخلة هاتفية مع على نصير رئيس قسم الرياضة بـ دوت الخليج.

قال علي نصير: "قال حسام حسن قال لميدو سيسية عقدة اتسرق من النادي، ولا يوجد خطأ من حسام حسن في اللي حصل".

وزاد: "وأكد حسام حسن أن سيسية قد أبلغة في ما قبل وهو في الاتحاد السكندري، أنه يفضل الإحتراف إلى الخارج، ولا يعود للزمالك مرة أخرى".

وأكمل : "شريف فتوح مدير أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، أن هناك عرض رسمي لباتشيكو من نادي بيراميدز في الفترة الحالية، وأن النادي قد تحدث مع وكيل أعمال باتشيكو".

وزاد: "رزاق سيسية كان بيجي للزمالك ويقول له أن عايز أحترف، والزمالك كان بيطلب منه بإحضار عقد إحترافن وأنه لم يأتي بأي شئ".

واختتم: "وكيل أعمال باتشيكو شريف فتوح، قال أن باتشيكو لم يكن هناك أي أحد قد تعرض لبتشيكو من رش الميه كما هو اتشهر في الفترة السابقة، وأنه ليس ضعيف الشخصية".