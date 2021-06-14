جدة - نرمين السيد - حذر دير السيدة العذراء مريم والأنبا كاراس السائح بوادى النطرون، من التعامل مع شخص يدعى كمال عزت وليم ذكى، يقوم بجمع تبرعات من القاهرة والإسكندرية ويطلق على نفسه اسم "كيرلس الأخميمى" أو "كيرلس البراموسى" وأحيانا يقول أن اسمه "كيرلس افا كاراس".





وأوضح الدير أن المدعو "كيرلس الأخميمى"، يحمل بطاقة رقم قومى لا يُعرف مصدرها وإيصالات تبرعات وأختام مزورة. وتابع الدير "هذا الشخص ليس له أى علاقة بالدير من بعيد أو من قريب وكما هو معروف، قال الدير فى بيان له أنه لم يوكل أو يرسل أى اشخاص الآن أو من قبل لجمع أى تبرعات من أحد نهائيا والدير يخلى أى مسؤليته من أى أشخاص ينسبون أنفسهم للدير أو فى جمع أى تبرعات نهائيا باسم دير الأنبا كاراس السائح وهذا للعلم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دير العذراء والأنبا كاراس يحذر من منتحل صفة راهب يجمع تبرعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.