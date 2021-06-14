فيديو - جامعة طنطا : حظر كتاب يجعل من سيد قطب وحسن البنا أبطالا

جدة - نرمين السيد - أكد وليد العشرى، المتحدث باسم جامعة طنطا، إن رئيس الجامعة اتخذ قرارا، أمس الأحد، بحظر تداول الكتاب الذى أثير بسببه جدلا كبيرا ويدرس فى كلية التربية، كونه يجعل من سيد قطب وحسن البنا مؤسسى جماعة الإخوان الإرهابية أبطالا.





وقال، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إنه ليس من الممكن أن نصمت على مثل هذه الوقائ ، لافتا إلى أن الجامعة لا يمكنها أن تقبل بوقوع أى مخالفة. وأضاف أن رئيس جامعة طنطا قام بإحالة الواقعة كاملة للتحقيق، وهذه الإجراءات ضمانة حقيقية للواقعة وضمانة "أننا لا نقبل بحدوث مثل هذه الأمور خصوصا وأنها تؤثر على فكر أجيال كثيرة".

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