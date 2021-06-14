/635749/تصريحات-مثيرة-من-حسام-حسن-عن-الزمالك-والجبلاية-وزعيم-الثغر-ماذا-قال

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، في تصريحات تلفزونية، عن حقيقة حجم الزمالك في الكرة المصرية والعالمية، وعن استمراريته في الزمالك، وأيضاً موقف الزمالك في التحكيم المصري، ويستعرض دوت الخليج تصريحات حسام حسن.

قال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية: "لو الـVAR كان متواجد في عام 2011، لفاز الزمالك بالدوري، لأن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير أثناء تدريبي للفريق عام 2011، كان من الطبيعي عودة الزمالك من بعيد لأنه فريق كبير، لكن هناك أحداث عديدة أثرت علينا بالسلب".

وأضاف مدرب الاتحاد: "الاتحاد السكندري كيان مهم في الكرة المصرية، ولكنه كان يمر دائما بظروف صعبة في المواسم الأخيرة، وعندما أتينا لم يكن لدينا وقت كافٍ، لكننا بدأنا ببناء قوام الفريق والتعاقد مع لاعبين أجانب تابعناهم بأنفسنا لفترات طويلة، والاتحاد السكندري تعرض لظروف لم تحدث مع أي نادي في العالم خاصة بعد أزمة كورونا".

وتابع حسام حسن: "حسام عاشور يستحق المكانة التي وصل لها لأنه نجم كبير، وكان دائما مؤمن بالحصول علي الفرصة والتمسك بها علي الرغم من مكانته الكبيرة، ومن الوارد أن تكون أرضية استاد الإسكندرية تسببت في إصابات اللاعبين بالرباط الصليبي".

واستطرد: "طلبنا استعارة محمد عواد من الزمالك قبل محمد صبحي، لكن كان من الصعب على الاتحاد تحمل تكاليف الصفقة".

واختتم: "يجب علي اللجنة الممثلة لاتحاد الكرة عقد اجتماع مع قامات الكرة المصرية للبحث عن حلول لنهاية الموسم الحالي وما بعد ذلك".

الأهلي لم يطلب عمار حمدي

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "عمار لاعب رائع، ونتمنى استمراره، لكن عودته من حق الأهلي، وننتظر قراراهم النهائي بشأن اللاعب".

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري أن الفريق يتدرب في الفترة الحالية في ظل غياب 15 لاعبا، وأن الظروف التي يمر بها النادي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن صعبة للغاية.

موقف الزمالك في عملية سيسه

وأوضح مصيلحي أن الاتحاد رفض تحمُّل نادي الزمالك تكاليف العملية الجراحية التي أجراها الإيفواري رزاق سيسيه مساء الأحد، موضحا أن اللاعب على قوة الاتحاد، ويجب أن يتحمل النادي كل ما يخص علاجه من الإصابة التي لحقت به.

وأكد رئيس الاتحاد أن الرغبة متبادلة بين الإدارة والجهاز الفني للتجديد والبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن بنهاية الموسم الجاري.