رئيس الجبلاية يثير الجدل عن محمد صلاح ومصطفى محمد ويصدم جماهير الزمالك

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كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن التنسيق القادم مع الأهلي وبيراميدز بشأن ضم لاعبيهم حال وصول الفريقين إلي نهائي البطولات الأفريقية لضم لاعبيهم الي المنتخب الأولمبي، والاسم الذي يستبعد من لاعبي الأهلي أو بيراميدز سيكون بالاتفاق مع الجهاز الفني لفريقه، ويستعرض دوت الخليج أبرز تعليقات أحمد مجاهد.

وقال مجاهد، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت، إنه لا توجد مشكلة في ضم لاعبي بيراميدز إلى المنتخب الأولمبي حال الوصول إلى نهائي الكونفدرالية لأن المباراة يوم 15 يوليو.

وكشف أن إعلان القائمة النهائية لتسجيل اللاعبين سيكون في يوم 30 يونيو الجاري، وشوقي غريب لن يضع في حساباته لاعب لن يضمن تواجده في القائمة النهائية، واللاعب الذي لا مجال لوجوده مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد لن يسجل، وكذلك اللاعب الذي لن يسجل لن يتواجد مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

موقف مصطفى حمد في المنتخب الأولمبي

أكمل: نعمل على ملف تواجد مصطفى محمد في الأولمبياد، خاصة أن اللاعب حريص على المشاركة في الدورة الأولمبية، مضيفا أن موقف محمد صلاح في التواجد بالأولمبياد لا يزال غامضا، وسنقوم بمحاولة أخيرة مع نادي ليفربول للحصول على موافقته في مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي بالأولمبياد.

أشار إلى أنه إذا كان انتقال لاعب من نادي محلي إلى آخر يفصل في عقده اتحاد الكرة واذا كان انتقاله من نادي محلي إلى ناد خارجي فإن الأمر مختلف، وليس لدي معرفة بحالة فرجاني ساسي بشأن موعد انتهاء عقده مع الزمالك ولم يخاطبني أحد بخصوص هذه الحالة، مؤكدا أن اتحاد الكرة لم يطلب من حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عدم خوض مباريات ودية في فترة التوقف الدولي الحالية.