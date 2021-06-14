«العين صابتني والنحس مطاردني».. يورو 2020 بطولة الكوارث

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شهدت النسخة السادسة في بطولة أمم أوروبا، على العديد من الأحداث الكارثية من جانب الإصابات، سواء فيما يخص لاعبي المنتخبات المشاركة، أو حتى الجماهير التي تحضر البطولة، ومن قبل ذلك انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأجيل المسابقة لمدة عام، ما جعل البعض يطلق عليها «بطولة نحس»، بالرغم أن المنافسات الرسمية لم تبلغ يومها يومها الثالث بعد.

في يوليو 2020 تم تأجيل البطولة إلى يوليو 2021، بسبب إنتشار فيروس كرونا، على مستوى العالم، وعدم السيطرة عليه من قبل سعة إنتشاره حول العالم، وإستمرت مباريات الدوريات المختلفة حول العالم بدون جمهور، لتأتي بطولة يورو 2020 بحضور جمهوري بسعة 25 % من سعة الملعب.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الأحداث في بطولة يورو 2020، والإصابات التي تعرض لها لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك في اول سبع مباريات من إنطلاق البطولة من الحادي عشر من يونيو.

إصابة كريم بنزيما قبل البطولة

قبل إنطلاقة البطولة بثلاث أيام تعرض كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي لإصابة خطيرة خلال مواجهة الفريق أمام بلغاريا في إطار المباريات الإستعدادية للديوك لخوض مواجهات يورو القادمة 2020 .

استبعد منتخب بلجيكا لاعبه تيموثي كاستاني من قائمة المنتخب في بطولة يورو 2020 الجارية، وذلك بسبب تعرضه للإصابة بكسر مزدوج في مقبس العين خلال المواجهة أمام روسيا، أولى مواجهات المنتخب البلجيكي بالبطولة.

سقط الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن، لاعب المنتخب ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، وبطل الدوري مع فريقة، في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية في أحداث اللقاء.

غادر إريكسين ملعب المباراة إلى أقرب مستشفى من ملعب اللقاء، والجهد المبذول من قبل الإسعافات الأولية لملعب اللقاء، ماركين ستاديون، وإجرت الإسعافات الأولية للمباراة عملها في تلك الحالات باللجوء إلي الكهربا في محاولة إنعاش قلب المريض في الحالات الخطرة.

أكد متحدث رسمي باسم استاد ويمبلي أن أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي في "حالة خطيرة" بعد سقوطه من الدور العلوي بالملعب بعد انطلاق المباراة أمام المنتخب الكرواتي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".