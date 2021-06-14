الإفتاء توضح حكم استبدال قائمة المنقولات الزوجية بإيصالات أمانة

جدة - نرمين السيد - وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة "دى إم سى"، أنه فى بعض الأحيان يتم استبدال قائمة المنقولات الزوجية بإيصال أمانة وهذا أمر خاطئ، فإيصال الأمانة به اتهام بالخيانة، موضحا أن الزوجة لها الذمة المالية المستقلة التى لا يفتات عليها أحد.
وأكد، أن قائمة المنقولات الزوجية تحافظ على حق المرأة الذى هى بذلته وأصبحت مالكة له فلا يوجد اشكال على ذلك، محذرا من الاستعمال السيئ لقائمة المنقولات الزوجية.
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