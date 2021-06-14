وزيرة التعاون الدولى : فرنسا تعد من أهم الشركاء لمصر في المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن فرنسا تعد من أهم الشركاء لمصر فى المشروعات القومية، مشيرة إلى الاتفاق على إقامة مشروعات متنوعة ذات أولوية مع الجانب الفرنسي، والاتفاق على إقامة مشروعات أسواق الجملة والسكك الحديدية.





وأشارت المشاط، فى تصريح لبرنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد، إلى أنه تم توقيع شراكة مع فرنسا فى مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لافتة فى الوقت ذاته أنه حجم اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا بلغت 4 مليارات يورو.

وأضافت أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى تنفيذ العديد من المشروعات، مبينة أن الجانب الفرنسى أشار إلى أن النمو الاقتصادى والاستقرار فى مصر يؤكد أن الاستثمار هو القرار الصحيح.

وشددت على أن مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية لمدة 20 عاما وبقيمة منخفضة، مشيرة إلى أن صياغة مشروعات قومية وتنفيذها على الأرض، يدعم موقف مصر أمام شركائها.