وزير التربية والتعليم ينفى شائعة عن أوائل الثانوية العامة

وقال الوزير، فى تصريحات له، عبر جروب "طلاب مصر": "بالتأكيد سنحرص على تكريم أوائل الثانوية العامة هذا العام، بل إن تغيير نظام التقييم والتصحيح يقتضى أن يكون احتفالنا بأوائل النظام الجديد أكبر وأهم من كل عام".
وفى تصريحات سابقة، قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى "إنه أصبح واضحا للجميع من يريد مصلحة أبنائنا، ومن هم المحرضون والمتطاولون الذين يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض مشبوهة".
وقال وزير التربية والتعليم: "لقد رصدنا منذ بدء التطوير كل هؤلاء المحرضين، ولكن الأهم أن نتكاتف جميعا من أجل إحداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل للأسف على التوجيه المناسب لسنوات".
وأضاف وزير التربية والتعليم: "نحن نجتهد من أجل إنقاذ هذا الجيل ووضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة".
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