فيديو .. اللواء أسامة المندوه يكشف لـ أيمن عدلى نصيحة والده التى غيرت حياته

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره لـ برنامج "كنوز الوطن"، والذى يقدمه الإعلامى أيمن عدلى على التليفزيون المصرى، إنه من مواليد قرية أبو ذكرى، التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وكان واحدا من أسرة مكونة من 12 فردا.
أضاف، أن والده أثر فيه كثيرا، حيث تعلم منه عديدا من المبادئ القيمة، متابعا: "كنت فى البلد فى رمضان وقاعد الوالد فى الصالون كنت قاعد جنب زوج أختى، فقال لى زوج أختى: فيه آلة بتدرس القمح جديدة عايز تجيبهالى، فوالدى سمعه ونادانى وقاللى "أنت شغال إيه دلوقت، قلت ليه ضابط، قاللى "ركز فى شغلك"، وهذا كان دستورى فى حياتى كلها، حيث كنت ضابطا متميزا وكل القادة حريصون على تواجدى فى وحداتهم".
وعن كواليس التحاقه بالكلية الحربية، قال اللواء أسامة المندوه: "خلصت الثانوية العامة وجات لى علوم القاهرة وهندسة الإسكندرية أخويا كان أكبر منى ظابط فقال لى لسه هتروح إسكندرية وتتعب وتقعد لوحدك؟! وأشار لى إلى التقديم فى الكلية الحريبة، وقدمت وقبلت ووالدى وافق وكان هذا عام 1965".
وتابع: "تخرجت من الكلية الحربية وأنا عمرى 19 عاما، وحاربت وأنا قاصر، وكنت الـ 13 على الدفعة، وهذا الرقم أعتز بيه كثيرا".
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