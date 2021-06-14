العنانى : مصر أعدت إجراءات منضبطة لمواجهة كورونا والحفاظ على السائحين

جدة - نرمين السيد - كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى عن أن 300 ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضى رغم جائحة كورونا، مضيفا أن 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر خلال شهر أبريل الماضي.





وقال وزير السياحة والآثار - فى لقاء خاص لبرنامج "على مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد- إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تتزايد باستمرار، مشددا فى الوقت ذاته على أن مصر أعدت إجراءات احترازية منضبطة لمواجهة كورونا والحفاظ على السائحين والمواطنين.

وأكد العنانى أن دول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر، لافتا إلى أن السائحين العائدين إلى دولهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية التى تطبق فى مصر.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال السياحى حاليا فى شرم الشيخ تبلغ 43%، متوقعًا زيادة عدد السياح العرب فى شرم الشيخ قريبا.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة.

ونوَّه بأن روسيا أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى مصر من 2010 حتى 2015، مبينا أن السياحة الوافدة من روسيا تصل إلى 3.5 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة والآثار أن مصر جاهزة لاستقبال السياح من العالم، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا سياح من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا.

وألمح إلى أن متحف شرم الشيخ يضم العديد من الآثار الجذابة، مشيرا إلى أن شبكة الطرق والنقل الحديثة ستغير خريطة السياحة فى مصر.

ونبَّه الوزير إلى أن هناك دراسة تشير إلى أن أكثر الشواطئ التى تقاوم تغير المناخ هى شواطئ البحر الأحمر، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الشواطئ المصرية من أفضل الأماكن السياحية فى العالم.

وحول حدث نقل المومياوات الملكية، أكد وزير السياحة والآثار أنه بمجرد عرضه الفكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على الفور بإقامة الحدث وبحضوره لاستقبال ملوك مصر، لافتا إلى طلب الرئيس السيسى تطوير شرق ميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة ومنطقة مجرى العيون لإظهار جمال مصر أمام العالم.