انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة وطريقة الحصول عليها خلال دقيقة واحدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر موعد ورابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة، وذلك استكمالاً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعية الكرام، حيث يترقب أبناؤنا وبناتنا من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجتهم، وسط قلق بالغ من الأباء والأمهات، على مصير أبنائهم والذي سيتم تحديده حسب مجموعهم في الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة

وكشف مدير التعليم الخاص بمديرية تعليم الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 للترم الثاني، مؤكداً أنه سوف يتم إتاحة نتيجة إعدادية القاهرة الأربعاء أو الخميس القادم بأقصى تقدير، حيث تتم الآن أعمال مراجعة ورصد الدرجات بكل دقة حتى لا يظلم أي طالب، مشيراً إلى أنه سوف يتم إعلان النتيجة وأسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

وأضاف الدكتور محمد صلاح إلى أنه سوف يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط، وهو الرابط الرسمي لإعلان النتيجة، بالإسم ورقم الجلوس.

كما يوجد طريقة أخرى لمعرفة نتيجتك الخاصة بالشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الترم الثاني، وهو عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول، ولمعرفة خطوات تحميل التطبيق اتبع الآتي:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا.

الدخول إلى تطبيق نتائج الامتحانات.

اختر تطبيق نتائج الامتحانات وقم بالضغط عليه.

اضغط على “تحميل التطبيق”.

سيتم تحويلك لصفحة التطبيق على “جوجل بلاي” ومنها اضغط على تثبيت.

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