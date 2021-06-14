عاجل .. البحوث الفلكية : زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من جنوب شرق أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد، صباح اليوم الإثنين، الموافق 14 يونيو 2021، هزة أرضية، فى خليج عدن، وعلى بعد 2111 كم من جنوب شرق مدينة أسوان، وتحديدا فى تمام الساعة الخامسة إلا ربع صباحا.





وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، فى بيان نشره على الصفحة الرسمية لـ معهد البحوث الفلكية على "فيسبوك"، إن الزلزال كان بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض : 12.6306° شمالا، وخط الطول : 48.8858° شرقا و على عمق : 15 كم.

جدير بالذكر، أن منطقة خليج عدن ومدخل البحر الأحمر بها نشاط زلزالى محسوس ناتج عن اتساع مدخل البحر الأحمر وأيضا مرتبط بالنشاط التكتونى للأخدود الأفريقى بمنطقة شرق افريقيا.

وكانت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، قد سجلت، منذ يومين وبالتحديد يوم السبت، الموافق 12 يونيو 2021، هزة أرضية، فى منطقة جنوب الجيزة فى تمام الساعة الرابعة وعشرة دقائق.

وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 2 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة، لافتا إلى أنه لَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات.