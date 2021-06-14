طقس الإثنين : حار نهارا ورياح وأتربة على هذه المناطق .. عظمى القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وقال خبراء الأرصاد - فى بيان، اليوم الأحد - إنه من المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 33 20 الإسكندرية 28 20 وادى النطرون 31 21 طنطا 33 21 شبين الكوم 33 21 دمنهور 31 21 بلطيم 29 20 مطروح 26 20 السلوم 27 19 سيوة 34 21 بورسعيد 28 21 دمياط 28 20 الزقازيق 33 21 المنصورة 32 21 الإسماعيلية 34 23 السويس 34 24 العريش 29 22 رفح 29 22 رأس سدر 37 23 نخل 34 18 نويبع 36 26 طابا 37 23 كاترين 34 21 الطور 36 24 شرم الشيخ 39 27 الغردقة 38 27 مرسى علم 36 26 الفيوم 34 23 بنى سويف 34 23 المنيا 35 24 أسيوط 36 25 سوهاج 35 25 قنا 38 25 الأقصر 40 27 أسوان 41 27 إدفو 40 27 أبوسمبل 42 26 الوادى الجديد 42 28 شلاتين 38 26 أبورماد 36 26 حلايب 36 27 رأس حدربة 36 26

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