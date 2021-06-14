حسام عبد الغفار : إنشاء 27 مستشفى جامعيا خلال الـ 7 سنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه خلال الـ 7 سنوات الماضية تم إنشاء 27 مستشفى جامعيا جديدا، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء 7 مستشفيات أخرى خلال الفترة المقبلة.





أضاف، فى تصريحات لـ برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المستشفى الذى يضم 300 سرير يتكلف مليار جنيه، وهو ما يعنى أنه تم إنفاق 27 مليار جنيه، لإنشاء الـ 27 مستشفى الجامعى، خلال الـ 7 سنوات الماضية. وأشار إلى أن حجم التطوير الذى يحدث بـ المستشفيات فى بورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء كبير للغاية، موضحا أن الدعم الرئاسى لم يترك أى ركن من أركان المنظومة الصحية إلا وحدث به تطوير لم يحدث منذ عشرات السنوات.

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