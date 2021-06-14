تأكيد السيسى على تطلع مصر لتعظيم التنسيق مع فرنسا يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى على أن بلاده تؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر التى تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك فى كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير الفرنسى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الوزير الفرنسى لومير نقل إلى الرئيس السيسى تحيات وتقدير الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التى أفضت إلى تهدئة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أنها تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك فى كافة المجالات.

من جهته، طلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب فى كافة المجالات، بما فى ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة فى هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط وفى ضوء السياسة المصرية التى تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كافة الشعوب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصري، لاسيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً فى ضوء السوق المصرى الواعد والواسع والذى يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافى المتميز واتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجارى تشييدها فى أنحاء الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمى إن الرئيس أكد أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التى تتمتع به مصر حالياً وفى إطار من الوعى الشعبى الذى تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر.

وأضاف أنه تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحى فى ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين فى المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيتها، ألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلعه لتطوير التعاون الثنائى مع باكستان وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والذى يعد أحد أهم التحديات التى تواجه العالم، ومن ثم الأهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من أجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمي، أخذاً فى الاعتبار تثمين مصر لدور باكستان قيادةً وشعباً كدولة محورية فى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستانى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته إلى الرئيس الباكستانى عارف علوى ورئيس الوزراء عمران خان، مشيداً بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين.

من جانبه، نقل الفريق أول نديم رازا إلى الرئيس السيسى تحيات كلٍ من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين، مؤكداً عمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، مشدداً على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى ككل.

كما أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة فى مختلف المجالات التنموية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تحركاتها الواعية فى محيطها الإقليمي، لتصبح محوراً للسياسة المتزنة الرشيدة فى المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً فى دورها الهام فى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة إعمار غزة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات، خاصة التعاون فى المجال الأمنى والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون فى مجال الدفاع والصناعات العسكرية، فضلاً عن برامج التدريب المشتركة والتى كان آخرها تدريب (حماة السماء- 1).

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمى والدولى ومكافحة الإرهاب.

وبدورها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف بالاهتمام بتطوير المحاور المرورية بمناطق غرب القاهرة الكبرى، لتتكامل مع ما يحدث من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمحاور بمناطق شرق القاهرة الكبرى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق سهولة ويسر فى الحركة المرورية لمرتادى تلك المحاور، إلى جانب العمل على فتح محاور جديدة، بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير محمود نصار، ومستشار وزير الإسكان المهندس سامى أبو زيد، ومسئولى المكتب الاستشاري.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مخطط تطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى، موضحاً أن الرؤية العامة تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة طرق بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها، وذلك تخفيفاً على المواطنين (المقيمين/ الزائرين/ العابرين) بالمنطقة، والتى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها.

وأضاف أن نطاق الخدمة الرئيسى للمخطط يتضمن منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بمساحة 16 كم2، وامتدادها فى الجزء المحصور بين محور كمال عامر (ترعة الزمر سابقاً) وشارع البحر الأعظم (منطقة المنيب)، وصولا لطريق (القاهرة/أسوان الزراعي)، لافتاً إلى أن المخطط أشار إلى الوضع الراهن للطرق الحالية، ومسارات وبدائل المحاور المقترحة، لتطوير شبكة الطرق بغرب القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع تناول الموقف الخاص بمشروع تطوير محور 26 يوليو من تقاطعه مع كوبرى 6 أكتوبر من الجلاء، وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، موضحاً أنه يهدف إلى حل التكدس المرورى لمحور 26 يوليو فى منطقة الاختناق من كوبرى 6 أكتوبر وحتى التقاطع مع الطريق الإسكندرية الصحراوى (مدينة 6 أكتوبر)، سعياً لخفض مسافة زمن الرحلة لكافة أنواع المركبات وتحقيق سيولة مرورية بعد فصل اتجاهات الحركة، مما ينعكس إيجاباً على استهلاك الوقود واقتصاديات التشغيل للمركبات عامة.

وكلف رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بإعداد عرض متكامل عن مخططات تطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى، والتكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الأعمال لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع هيئة الطرق والكباري، فيما يخص الأعمال المتداخلة، مع مشروعات التطوير التى تنفذها الهيئة، خاصة أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري.