مواعيد مباريات اليوم الأثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأثنين عددة مواجهات داخل ملاعب العالم ، علي رأسها مواجهة إسبانيا ضد السويد فى أمم أوروبا يورو 2020، فضلا عن مباراة الأرجنتين ضد تشيلى فى كأس كوبا أمريكا.

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مبارا منتخب إسكتلندا أمام نظيرة التشيك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على عبر قنوات beIN Sports HD 1 Mx.

«العين صابتني والنحس مطاردني».. يورو 2020 بطولة الكوارث

يدخل منتخب بولندا مباراته اليوم أمام نظيرة سلوفاكيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

يدخل منتخب إسبانيا أمام نظيرة السويد والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا

تقام مباراة منتخب الأرجنتين أمام نظيرة تشيلي والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الحادية عشرة مساء

تقام مباراة منتخب باراجواي أمام منتخب بوليفيا والتي من المقرر ان تقام في تمام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل.

انتهت مباراة أوكرانيا ومنتخب هولندا ، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، لصالح المنتخب الهولندي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب أمستردام أرينا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

سجل الدولي الهولندي فينالدوم الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والإربعون من عمر المباراة من خلال كرة عرضية من جهة اليمين أبعدها الحارس جوجي بوشان بشكل خاطىء فوصلت إلى جورجينيو فينالدوم على حدود منطقة الجزاء فسدد كرة سكنت أعلى يمين المرمى.

جاء الهدف الثاني للمنتخب الهولندي في المباراة في الدقيقة التاسعة والخمسون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق فوتر فيجورست سكنت شباك المنتخب الأوكراني.

وجاء الهدف الثالث في المباراة والأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر المباراة من خلال تسديدة يسارية أكثر من رائعة عن طريق أندري يارمولينكو من على حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس مارتن ستيكلينبيرج.