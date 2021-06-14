/635752/موعد-مباراة-الأرجنتين-ضد-تشيلي-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب الأرجنتين مباراته اليوم الأثنين أمام نظيرة التشيلي والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

ويرصيد دوت الخليج التشكيل المتوقع للمنتخبين:

يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب تشيلي في مشوار المنتخبين في بطولة كوبا أمريكا 2021 في ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين.. والقنوات الناقلة

ينافس في كوبا أمريكا هذا العام منتخبات أمريكا الجنوبية فقط، وتتكون البطولة من مجموعتين في كل مجموعة 5 منتخبات يتأهل منها 4 إلى ربع النهائي.

وقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى رفقة بوليفيا وأوروجواي وتشيلي وباراجواي، وبعد أن كان من المقرر أن تقام البطولة في الأرجنتين، لكنها انتقلت إلى البرازيل لاعتبارات فيروس كورونا.

تشكيل الأرجنتين المتوقع:

في حراسة المرمي: إميليانو مارتينيز

ماركوس أكونيا - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - جونزالو مونتيل رودريجو دي بول - لياندرو باريديس - جيوفاني لو سيلسو أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي.

تشكيل التشيلي المتوقع:

في حراسة المرمي: كلاوديو برافو يوجينيو مينا –

جييرمو ماريبان - جاري ميديل - ماوريسيو إيسلا جيان مينيسيس - بابلو أرانجويز - أرتورو فيدال - إيريك بولجار أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس.

القنوات الناقلة

وستذاع المباراة على قناتا "بي إن سبورتس ماكس 5" و"بي إن سبورتس ماكس 6.

أخر مواجهة بين منتخب الأرجنتين وتشيلي كانت قبل عدة أيام ضمن تصفيات قارة امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، في لقاء إنتهى بينهما بالتعادل الإيجابي هدف لكل منتخب، سجل للتانجو ليونيل ميسي، بينما سجل لتشيلي مهاجم الأنتر سانشيز.

وصاحبت الفترة قبل انطلاق البطولة، أجواء متوترة، بعد رفض كل من الأرجنتين وكولومبيا استضافة كوبا أمريكا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، ليتم نقل البطولة إلى البرازيل التي استضافت النسخة السابقة، وسط اعتراضات أيضا من جانب اللاعبين والجماهير على إقامتها بسبب حالات كورونا المرتفعة أيضا في البرازيل، لتقرر في النهاة المحكمة الدستورية إقامة البطولة في موعدها.