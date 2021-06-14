انخفاض فى درجات الحرارة..تعرف على أخبار الطقس اليوم الأحد

/635753/انخفاض-فى-درجات-الحرارةتعرف-على-أخبار-الطقس-اليوم-الأحد

يتوقع خبراء الارصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بصفة عامة فى مصر على أغلب الأنحاء ل 6 درجات مئوية، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمي اليوم بين 42 درجة و26 درجة مئوية.

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ويشير تقرير حالة الطقس اليوم الصادر عن هيئة الارصاد الجوية، إلي وجود رياح مثيرة للأتربة والرمال على جنوب البلاد وجنوب سيناء وتصل إلي 22 عقدة على جنوب الصعيد.

انخفاض فى درجات الحرارة

كما يشير التقرير إلى أنخفاض طقس القاهرة درجتين عن طقس الأمس، بينما ينخفض طقس الإسكندرية درجة عن أمس، كما تنخفض درجات الحرارة اليوم ،بشكا عام ليصبح الطقس اليوم أقل في حرارة من الأمس الأحد

بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء خلال ساعات النهار،ويكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق الوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

ويعتدل طقس اليوم ليلا ليكون لطيف على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وأيضًا الوجه البحري، وبينما يكون معتدل على جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء.

اخبار الطقس

يكون البحر الأحمر مضطرب اليوم وتوجد رياح شمالية غربية، ويتراوح الموج بين مترين ونصف إلي 3 أمتار ونصف، وتكون حالة البحر المتوسط من خفيفة لمعتدلة والرياح شمالية غربية والموج من متر إلي مترين إلا ربع.

وتتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال اليوم، على كل من جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالي غربي اليوم وتصل السرعة إلي 22 عقدة على جنوب الصعيد و20 عقدة على شماله، بينما تكون 14 عقدة على القاهرة.