موعد مباراة اسبانيا والسويد «يورو 2020»

يدخل منتخب اسبانيا مباراته اليوم الأثنين أمام نظيرة السويد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً،ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020"، والتي تضم بجانبهما منتخبى بولندا وسلوفاكيا.

ويرصيد دوت الخليج التشكيل المتوقع:

يواجه المنتخب الإسباني المنتخب السويدي في مستهل مباريات المنتخبين في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين.. والقنوات الناقلة

أوقعت قرعة يورو 2020 إسبانيا والسويد في المجموعة الخامسة في البطولة، ويتواجد معهما منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

يعيش المنتخب الإسباني فترة إحلال وتجديد في صفوفه، حيث يغيب عنه عدد من اللاعبين الذين لديهم خبرة كبيرة مثل سيرخيو راموس نجم ريال مدريد، وقد خرج سيرجيو بوسكيتس من القائمة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب القائد سيرجيو بوسكيتس بالفيروس الأحد الماضي، مما أجبر التشكيلة على دخول العزل، وتعطلت التدريبات الجماعية حتى أمس السبت، وتمت التضحية بآخر مباراة ودية ضد ليتوانيا، ليشارك فيها منتخب تحت 21 عاماً، كما ظهرت نتيجة فحص المدافع دييجو يورينتي إيجابية بعد يومين، لتتراكم المشكلات على خطط إسبانيا، لكنه عاد للتشكيلة بعد تحول النتيجة إلى سلبية.

تشكيل المتوقع لمنتخب اسبانيا

في حراسة المرمي: أوناي سيمون خوسيه جايا - باو توريس - إيميريك لابورت - ماركوس يورينتي فابيان رويز - رودري - تياجو ألكانتارا ميكيل أويارزابال - ألفارو موراتا - فيران توريس.

التشكيل المتوقع لمنتخب السويد:

في حراسة المرمي: روبين أولسين لودويج أوجوستينسون - ماركوس دانيلسون - فيكتور لينديلوف - ميكائيل لوستيج إيميل فوشبيري - كريستوفر أولسون - ألبين إيكدال - فيكتور كلايسون ألكساندر إيزاك - ماركوس بيرج

يغيب عن منتخب السويد الثنائي كولوسيفسكي وسفانبيرج لإصابتهما بفيروس كورونا، كما خرج إبراهيموفيتش نجم ميلان من القائمة لتعرضه لإصابة طويلة مع الروسونيري وتأكد عدم لحاقه بيورو 2020.