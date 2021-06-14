آخر تطورات الحالة الصحية لـ زكي فطين عبدالوهاب

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كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بالسرطان للمرة الثانية، الأمر الذي صدم جمهوره خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج يرصد كلمات زكي فطين عبدالوهاب عن السرطان، فضلًا عن شعوره الذي واسى به حاله.

آخر تطورات الحالة الصحية لزكي فطين عبدالوهاب

أوضح زكي فطين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" من تقديم الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يتوقع مروره بفترة من العلاج المطول قبل التعافي من سرطان المخ.

أكد فطين، أنه بحالة جيدة لكنه يعاني من صداع وعدم اتزان ويحصل على علاج يخفف من تلك الأعراض، لكن نتيجة لإصابته السابقة بسرطان الرئة، يرى أن فترة علاجه قد تحتاج لبعض من الوقت.

تفاصيل مرض زكي فطين عبدالوهاب

أشار زكي فطين عبد الوهاب، إلى أنه يستعد لإجراء تخطيط مخ لتحديد أماكن الورم، إلى جانب بعض الفحوصات الطبية على مدار الشهر المقبل لتحديد مدى استجابته للعلاج الإشعاعي، وبعدها يجري فحوصات للتأكد من عدم تأثر الرئة بإصابة المخ.

أعرب فطين، عن سعادته بمساندة نجوم الفن وجمهوره، خاصة دور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي لولاه لواجه صعوبات في تلقي العلاج.

وقال زكي فطين عبد الوهاب مازحًا: “مرض السرطان أصبح صديق ليا خلاص”، وذلك لانها ليست المرة الأولى التي يصاب بها بذلك المرض اللعين.