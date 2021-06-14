وزير الأوقاف: بيعة أمراء الجماعات الإرهابية بيعة للشيطان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال منشور على صفحة وزير الأوقاف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأوضح وزير الأوقاف، أن التستر على أى عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية هو خيانة للوطن، لأن هذه الجماعات بعناصرها المجرمة لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ولا بديمقراطية.

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