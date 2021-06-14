الهجرة تبحث إطلاق حملة تبرعات المصريين بأمريكا للقرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - فى مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بالحاضرين، وأعربت عن بالغ سعادتها بزيارة "ليلى بنس" لوطنها الأم مصر، قائلة: "إننا فخورون بقصة نجاح ليلى بنس والتى تصدرت قائمة فوربس كأحد أفضل مستشارى إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، فهى نموذج مصرى مضيء ومشرف فى الخارج".

كما أوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يستهدف بحث تنظيم وترتيب فاعلية إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة فى ضوء المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكدة أن هذه الفاعلية حظيت برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على الارتقاء بالمناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية، ولذلك جاء التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة حياة كريمة، مؤكدة الحرص على تضافر جهود الدولة مع خبرات مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى حياة المواطنين ومجتمعاتهم على حد سواء، فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى تنفذها الدولة المصرية فى ظل قيادة سياسية حكيمة.

من جانبها، أعربت ليلى بنس عن سعادتها بوجودها فى مصر، وقدمت خالص شكرها لوزيرة الهجرة على حفاوة الاستقبال، كما أعربت عن امتنانها للتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وأعلنت مشاركتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قائلة: "إن المصريين بالولايات المتحدة لن يدخروا جهدًا فى مساندة وطنهم ودعم أشقائهم فيه، ومستعدون لبذل كل الجهود الممكنة للمساهمة فى دعم المناطق الأكثر احتياجًا فى مصر وإشراك المصريين بالولايات المتحدة وحثهم على ذلك".

يذكر أن المصرية ليلى بنس واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين فى أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، فضلاً عن اهتمامها بالاستثمار فى التدفق النقدى، الأمر الذى أكسبها كفاءة متميزة فى مجال إدارة الثروات، إذ أنها تدير هى وزوجها المؤسسة الخاصة بهما- مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات Pence Wealth Management الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا- كما تصدرت المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأحد أفضل مستشارى إدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية لعام 2021 وتحديدا فى جنوب كاليفورنيا، هذا ويشار إلى أن زوجها السيد "درايدن بنس" يتولى منصب كبير مراقبى الاستثمارات فى مؤسسة Pence Wealth Management.

فيما أكدت آية عمر القمارى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، على ترحيب المؤسسة بالتعاون مع ليلى بنس فى إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الهجرة، وقالت: "حريصون على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى، حيث يأتى ذلك تزامنًا مع الذكرى السابعة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية، الذى يولى اهتماما كبيرا باستراتيجية بناء الإنسان المصرى ويرعى مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها فى 2019، وحتى تحويلها إلى مشروع قومى تحت رعايته فى 2021".

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة الخطط والمشروعات التى تنفذها المؤسسة، وقدموا شرحًا وافيًا عن فكرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من انطلاقها عام 2019 والقرى المستهدفة من خلال المراحل المختلفة من المبادرة ونوعية المشروعات الجارية فى كل قرية مثل تطوير محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، بجانب جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات الأكثر فقرًا، كما تم عرض فيديو قصير يلخص أعمال وإنجازات المبادرة.

وفى غضون ذلك أيضًا، دار نقاشًا ثريًا بين السيدة ليلى بنس ومعالى وزيرة الهجرة وأعضاء المؤسسة وأيضا الدكتور هشام العسكرى، وتبادل الجميع الآراء ووجهات النظر من أجل أن تخرج الفاعلية فى أبهى صورة تليق بالدولة المصرية التى تمضى بخطى سريعة نحو بناء الإنسان المصرى.

وكانت وزارة الهجرة وقعت الأسبوع الماضى بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والنهوض بالإنسان المصرى والذى يأتى على رأس اهتمامات القيادة السياسية.

ويتضمن البروتوكول بذل جهود التعاون المشترك لتحقيق أهداف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بجانب تبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن تنفيذ وإنجاح أهداف مبادرتى "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والعمل على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ودعمهم للوطن، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق عمل المبادرتين على مستوى الجمهورية، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق كريمة لهم بما يهدف إلى مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، بما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".