القوى العاملة: تفعيل الإدارات المركزية المستحدثة طبقا للهيكل الجديد للوزارة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعى مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.





تابع الوزير تنفيذ الإدارة المركزية للتدريب المهنى لأعمال الخطة الموضوعة لها ونسبة الانجاز والتى وصلت لـ 90%، وكذلك قواعد البيانات التى يتم إعدادها لخريجى عملية التدريب المهنى بمراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات .

ووجه الوزير، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة العامة للاتصال النقابى بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية القادمة فى عام 2022، لما سيتم قبل الانتخابات وخلالها، وبعد انتهائها، لتذليل العقبات، وتسهيل الأعمال، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها.

كما وجه الوزير بالانتهاء من المنظومة الإلكترونية لما يخص تراخيص عمل الأجانب، والتواصل مع الشركات المسجلة للحصول على بيانات تسجيل الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة لتقديم طلباتها، والوصول إلى الشكل اللائق والمطلوب لأعمالها فى تحول رقمى كامل.

وشدد الوزير على تفعيل الإدارات المركزية المستحدثة طبقاً للهيكل التنظيمى الجديد للوزارة، وتحديد اختصاصات الإدارات العامة التابعة لها، ووضع رؤية لأعمال تلك الإدارات، وخطة للسير على نهجها وتحقيقها كل عام.

وفى ختام الاجتماع طلب الوزير من رؤساء الإدارات المركزية التعرف على موقف مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية من التجهيزات والأثاثات لبدء أعمال الفرش لمبنى الوزارة، فضلا عن إعداد رؤية محددة لأعمال تلك الإدارات عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مع الإدارات المناظرة لها فى مديريات القوى العاملة، وعملية الربط فيما بينهما، وكذلك موقف المنظومة الإلكترونية فى المديريات، وتقديمها فى الاجتماع الذى سيتم عقده فى الأسبوع المقبل.